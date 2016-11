Crime passional: falta de limites deixa vir Ã  tona impulsos brutais do homem

Roberta Costa

O aumento no número de crimes passionais no Brasil tem deixado a sociedade em alerta. De acordo com o neuropsicólogo Kleber Fialho, um dos grandes fatores que contribuem para isso é a falta de valores e limites.

“Estamos sem referência social. Muitas vezes a família tenta estabelecer um valor que não é reforçado na sociedade. O crime passional nada mais é que um crime de poder. O indivíduo acredita que o outro é sua propriedade”.

Ele afirma que a sociedade atual está desorganizada.

“O Brasil, no mapa da violência é o 7º em assassinado contra mulheres. Não estamos dizendo que não aconteça o contrário, mas a incidência de companheiros matando suas parceiras é maior. Isso decorre principalmente da falta de limites e a liberdade exagerada em todos os setores sociais”.

O neuropsicólogo acrescenta que, a partir da sensação de que não existem punições, o indivíduo “deixa vir à tona os impulsos mais brutais”.

E como identificar um comportamento agressivo?

“O excesso começa com pequenos atos, explosões de raiva, como não ser atendido, não ter a resposta de uma mensagem no tempo dito certo”.

Além disso, os indivíduos estão perdendo resistência à frustração.

“Uma criança que não ganha um brinquedo, não vaia uma festa, tem explosões de raiva, que podem se

tornar uma patologia se não existir o freio necessário. Esses excessos devem ser observados e controlados. Se fugir do controle, deve-se procurar um especialista”.

Por fim, ele cita respeito e confiança, como alicerces para evitar crimes dessa natureza.

“Se tivermos respeito aos nossos companheiros, amigos e familiares, jamais cometeremos um crime

contra eles”.