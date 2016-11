'Ã‰ doloroso e vai ser por muito tempo', diz Hillary em primeiro discurso apÃ³s derrota

Horas depois de perder as eleições dos Estados Unidos para Donald Trump, a democrata Hillary Clinton falou pela primeira fez. Em seu discurso, ela afirmou que a derrota foi dolorosa e mostra o quanto a opinião pública americana está dividida. Bastante aplaudida, Hillary pediu para Trump trabalhe pelos americanos.

“Eu sei o quão desapontados vocês se sentem. É doloroso e vai ser por muito tempo. Nós vimos que a nossa nação está mais dividida do que pensávamos”, declarou, nitidamente emocionada. "Na noite passada eu cumprimentei Donald Trump e me ofereci para trabalhar com ele em nome do nosso país. Espero que ele seja um presidente de sucesso para todos os norte-americanos", declarou, segundo a Reuters.

Ela aproveitou ainda para agradecer o apoio que recebeu do presidente Obama. Durante a contagem dos votos, a democrata já tinha usado as redes sociais para agradecer aos parceiros e eleitores.