VitÃ³ria de Trump anima Bolsonaro

“Vence o melhor, o patriota, aquele que lutou contra tudo e todos. Em 2018 será o Brasil no mesmo caminho.”

Adivinha quem disse esta frase?

O deputado Jair Bolsonaro, que, através do Twitter e do Facebook mostrou-se todo animado com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos.

Bolsonaro está por cima esta semana, porque tudo indica que não dará em nada seu discurso louvando o torturador general Brilhante Ustra, no dia em que a Câmara dos Deputados votou o impeachment de Dilma Rousseff.

O caso seria votado ontem (08) no Conselho de Ética, onde o PV pediu a cassação do mandato do militar. Por falta de quórum foi adiado, mas durante a sessão ficou clara uma forte tendência a favor de Bolsonaro, com diversos conselheiros opinando que parlamentar é imune em seus gestos e palavras, independentemente do conteúdo do discurso.

O relator, Odorico Monteiro (PROS-CE), ao contrário, defendeu a continuidade da representação do Partido Verde.