Tarifa paga em dinheiro passa a custar R$ 3,30 na sexta (11)

A partir das 5h desta sexta-feira, 11, quando os ônibus começam a circular, o valor da tarifa no transporte urbano de passageiros será de R$ 3,30, para o pagamento feito em dinheiro.

Para os passageiros que adotaram o cartão Via Feira como forma de pagamento o preço continuará R$ 3,10.

O secretário de Transportes e Trânsito, Pedro Boaventura, explicou que não houve aumento no valor da tarifa.

A tarifa a R$ 3,30 foi definida pelo Conselho Municipal de Transporte há alguns meses e a sua adoção foi postergada três vezes.

Os consecutivos adiamentos, afirmou o secretário, foram relacionados à adaptação das empresas operadoras à realidade local.

Pedro Boaventura ainda disse que os cartões possibilitarão a integração, sem que haja a necessidade do passageiros se dirigir a Estação de Transbordo.

“Dentro de uma hora, desde que não seja para voltar ao ponto de origem, ele pode pegar qualquer veículo e não pagar outra tarifa”, explicou.

O cartão Via Feira pode ser feito gratuitamente nos terminais de embarque e desembarque, bem como na sede do Via Feira, à rua Osvaldo Cruz, 156, Kalilândia. Para tanto, deve apresentar o RG e CPF.

Em Feira de Santana é garantido aos passageiros o benefício da meia-passagem aos domingos e feriados, desde que o pagamento seja realizado em espécie.