11 mil baianos ainda não sacaram o Pis/Pasep 2014

Mais de 11 mil trabalhadores baianos ainda não procuraram uma agência bancária para sacar o abono salarial Pis/Pasep ano-base 2014. O prazo vence no próximo dia 30 de dezembro. Em todo o Brasil, 948.288 trabalhadores têm esse dinheiro esperando para ser sacado e ainda não apareceram. O coordenador-geral do seguro-desemprego, Márcio Borges, lembra que quem perder o prazo não terá mais como sacar o benefício. “Os trabalhadores têm menos de dois meses para procurar uma agência bancária e retirar esse dinheiro. Depois o recurso volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)”, alerta.

Têm direito ao abono salarial ano-base 2014 quem está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos; tenha trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias em 2014 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos; e tenha seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). O valor do abono ainda segue a regra antiga, portanto, é de um salário mínimo (R$ 880) e pode ser sacado em agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.