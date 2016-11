CalendÃ¡rio acadÃªmico na Uefs Ã© suspenso

Em reunião ocorrida na manhã desta terça (08), o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Universidade Estadual de Feira de Santana decidiu pela suspensão do calendário acadêmico a partir do dia 03/11/2016, data do primeiro dia letivo após a deflagração da greve pelos estudantes e ocupação do Campus Universitário.

A decisão do CONSEPE implica que dos 100 dias letivos obrigatórios para a integralização do semestre, 93 dias contam como cumpridos e os 7 dias restantes, além do período de provas finais, serão integralizados tão logo a normalidade das aulas seja restabelecida, após o fim da greve estudantil em curso.