Quanto Ã© a passagem? R$ 3,10. Se pagar em dinheiro tem desconto? NÃ£o. AÃ­ Ã© R$ 3,30

Entra em vigor nesta sexta-feira (11) a exótica cobrança de uma tarifa mais cara para quem paga a passagem de ônibus em dinheiro em Feira de Santana.

Quem compra a passagem através do cartão Via Feira, das empresas de transporte, paga R$ 3,10 por viagem e abastece o cartão com os créditos que quiser ou puder comprar.

Quem não tem o cartão e vai pegar o ônibus pagando em dinheiro, é punido com uma tarifa mais alta, R$ 3,30.

Existe uma desculpa oficial para o preço diferenciado, que é retirar o dinheiro de circulação de dentro do coletivo, desestimulando assaltos (como se o alvo do ladrão fosse tão somente o dinheiro das passagens na mão do cobrador e não, por exemplo, celulares).

Há razões não confessadas, para a cobrança de valores diferentes pelo mesmo serviço. Empurrar o usuário para o cartão é vantagem para as empresas porque recebem o pagamento antes que o passageiro use o serviço. Por isso deveriam mesmo é oferecer um desconto em relação ao preço de R$ 3,10.

O cartão ao mesmo tempo, desestimula o transporte clandestino, pois se já tem a passagem comprada, o passageiro há de preferir usar o transporte que já está pago.

Há também uma vantagem importante para o usuário que usa o cartão Via Feira. Somente com ele é possível fazer o controle da integração temporal, que é a possibilidade do passageiro pegar dois ônibus pagando uma só passagem, desde que no intervalo de uma hora entre a primeira e a segunda viagem. Com isso, não é preciso ir aos terminais para trocar de linha, podendo fazer embarcar em qualquer ponto.

É bom que o transporte oficial seja incentivado. Mas deveria também prestar um serviço melhor. O básico é ter mais ônibus, para que ninguém tenha que ficar esperando, esperando, esperando, no ponto, como é hoje e sempre.