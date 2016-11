Um homem de 36 tentou invadir o Conjunto Penal de Serrinha, nesta quinta-feira (9). Segundo informações da direção do presídio, o homem havia feito consumo de bebida alcoólica e apresentava sinais de embriaguez. Ele chegou a entrar em uma área de segurança do presídio. Ainda de acordo com a polícia, o homem chegou ao local durante a madrugada e entrou por uma guarita, onde foi avistado pelos vigias. Ele desobedeceu a ordem de parar dos seguranças e seguiu em direção a outra guarita. O homem só parou de correr quando um soldado realizou um disparo de advertência. O homem se jogou no chão e foi imobilizado por outros soldados, que o conduziram para a delegacia de Serrinha. Em depoimento à polícia, ele informou que entrou no local porque estava fugindo de outros dois homens. A polícia fez rondas pela região, mas ninguém foi localizado. Depois de ser ouvido, o invasor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado pela polícia. A delegacia de Serrinha informou que ele não possuiu antecedentes criminais.