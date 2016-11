As ações criminosas dos vândalos ao patrimônio público gera um prejuízo anual de R$ 700 mil à Prefeitura de Feira de Santana. Recentemente, a bomba usada na manutenção dos jardins do Complexo Viário Miraldo Gomes foi furtada pela sexta vez.

De acordo com o diretor do Departamento de Áreas Verdes, Deodato Peixinho, algumas espécies não resistirão à falta de água. Eles danificam vasos e outros equipamentos nos sanitários das estações de transbordo do SIT ou do Centro de Abastecimento. Nestes ambientes, atacam os aparelhos, quebram espelhos, danificam pias e deixam as torneiras inúteis, quando não as furtam.

Também picham paredes de prédios e equipamentos públicos, que demandam recursos para a sua recuperação. Os ataques acontecem na iluminação pública, com lâmpadas e luminárias quebradas e braços dos postes danificados e furtos da fiação.

As ações dos vândalos são crimes previstos no Código Penal. Se condenado, o acusado pode ser é preso e obrigado a pagar multa.