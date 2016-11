Dez feriados poderÃ£o ser emendados com o fim de semana em 2017

Mesmo com alguns feriados pela frente este ano, já tem gente se perguntando como serão as folgas em 2017. E o calendário do ano que vem não está ruim de feriados. Muitas datas vão cair próximas de fins de semana, podendo ser "emendados" em folgões.

Praticamente todos os meses do ano vão ter um feriado caindo no meio de semana. Alguns poucos, como a Confraternização Universal (1º de janeiro) e o São João (24 de junho) vão cair bem no final de semana.

Calendário de Feriados de 2017:

- 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

- 28 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

- 14 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

- 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

- 1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho

- 15 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

- 24 de junho (sábado): São João

- 2 de julho (domingo): Independência da Bahia

- 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

- 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

- 2 de novembro (quinta-feira): Finados

- 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

- 8 de dezembro (sexta-feira): Nossa Senhora Conceição da Praia

- 25 de dezembro (segunda-feira): Natal