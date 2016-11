Pais de bebÃª que teria morrido apÃ³s cair de carro sÃ£o presos

Os pais da criança de nove meses que morreu após supostamente ter caído de um carro, no sul da Bahia foram presos na cidade de Itamaraju, na tarde desta quarta-feira (9). Na época da ocorrência, no final do mês de outubro, os pais do bebê relataram que ele havia caído do carro em movimento, mas conforme o delegado que investiga o caso, Júlio César Telles, a versão dos pais está contraditória com os fatos e a suspeita é de que a criança foi vítima de agressão.

A polícia revelou ainda que a criança já tinha sido agredida no mês de agosto deste ano, na cidade de São Félix do Coribe, no oeste da Bahia.

De acordo com a polícia, o casal foi transferido para Teixeira de Freitas, também no sul do estado, mas ainda não foi ouvido novamente.

"As investigações apontam que a versão que eles apresentam é mentira. Além de terem entrado em contradição por fatos relevantes, elementos pertinentes ao veículo não teriam acontecido da forma que eles narraram. Há histórico de violência. A médica perita foi ouvida e disse que a criança foi vítima de uma agressão. Não há escoriações de queda. A prisão visa facilitar as investigações. Inicialmente eles ficarão presos por 30 dias", explicou.

Conforme Telles, o casal não será ouvido novamente por agora, pois a polícia quer fazer a reconstituição do caso e depois confrontar os pais. Com relação ao caso anterior de agressão, o delegado relatou que ficou sabendo da situação depois que policiais de São Félix do Coribe, cidade onde o casal mora,

entraram em contato com ele.

"Não sei o que aconteceu por lá. Os policiais da cidade me procuraram ao saber da morte da criança e disseram que já havia registro na delegacia de agressão contra esse bebê. O que foi relatado é que no dia 28 de agosto, quando a criança tinha sete meses ela teria sido arremessada pelo pai contra a mãe. A mãe foi ouvida e contou uma versão sem saber o que tinha acontecido com o bebê, depois ela voltou na delegacia e disse que o marido jogou a criança nela", contou.

De acordo com a polícia, a morte do bebê ocorreu quando eles estavam a caminho de Itamaraju, onde vivem parentes da família. O caso aconteceu no dia 29 de outubro e foi registrado na delegacia no dia seguinte, dia 30.

De acordo com a polícia, após a morte do bebê, o pai da vítima foi ouvido na delegacia e contou que o menino estava no banco de trás, na cadeirinha, mas sem o cinto de segurança.

O homem disse que com a trepidação da estrada, a criança foi derrubada da cadeira e conseguiu abrir a porta do carro, o que causou a queda.

O bebê estava no veículo acompanhado do pai e da mãe, que levaram o filho até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Prado, mas a vítima já chegou ao local sem vida. O corpo do bebê foi enterrado na manhã do dia 31 de outubro, no Cemitério Municipal de Itamaraju, a cerca de 50 quilômetros de Prado.