Governo teme que TSE recomende cassaÃ§Ã£o da chapa Dilma-Temer sem separaÃ§Ã£o

Integrantes do governo e parlamentares tucanos temem que o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral(TSE), recomende a cassação da chapa Dilma-Temer, sem separação do presidente e vice. Auxiliares de Michel Temer (PMDB) acreditam que essa recomendação geraria incertezas no mercado financeiro, embora ainda precisasse de ratificação de toda a corte, de acordo com a coluna Painel, da Folha. Benjamin é relator das ações contra a chapa vitoriosa nas eleições presidenciais de 2014 e já anunciou que seu voto não demorará a ser divulgado.