Caminhoneiro dÃ¡ exemplo de coragem e cidadania e filma PM no ato da corrupÃ§Ã£o

Com certeza não é fácil para Sérgio Moro, mesmo sendo juiz federal, trancafiar algumas das figuras mais poderosas da nação. Há muita pressão, ameaças, não há como não ter medo em algum momento. Mas de qualquer modo, ele tem um significativo poder, fornecido pelo cargo e hoje em dia a proteção (duvidosa) de toda a publicidade que existe em torno da operação Lava Jato.

Agora, coragem mesmo demonstrou um caminhoneiro esta semana na Bahia, filmando e denunciando um policial corrupto. O caso alastrou-se pelo WhatsApp e ele conseguiu ver atendido o apelo por providências, que faz no final da gravação.

“Todo caminhão que passa é 5, 10 ‘contos’ que tem que deixar. Fica aí minha indignação. Vamos divulgar pra ver se chega nas autoridades e a gente para de sofrer com isso aí”, diz o profissional anônimo, depois de narrar os fatos e filmar o policial rodoviário estadual (da PM) pegando o dinheiro que o denunciante colocara previamente no documento do carro.

O PM conversa despreocupadamente, sem sequer citar a questão do “pedágio”, que os motoristas que passam por ali já sabem que é automático. A situação se desenrola na BA 093, perto de Entre Rios. “É todo santo dia”, lastima o caminhoneiro.

O caso chegou ao conhecimento do comando e o tenente coronel Nilton Santos, que comanda o batalhão de policiais rodoviários, logo afastou o sargento Admilson mostrado na filmagem e prometeu rápida apuração.

O caminhoneiro deu um exemplo de cidadania. Hoje há meios eficazes de produzir provas de extorsão e quem é vítima tem que denunciar. Há quem diga que não adianta, que nada muda. Se não tentar, aí é que não muda mesmo.

Assista ao vídeo (2 minutos) e mais abaixo leia a nota na íntegra do comandante dos policiais rodoviários estaduais:

AFASTAMENTO DE POLICIAL POR DENÚNCIA DE PRÁTICA DE CORRUPÇÃO

Hoje (08), chegou ao conhecimento deste Batalhão de Polícia Rodoviária, através de vídeo amador, denúncia de corrupção passiva perpetrada por um policial militar lotado neste BPRv.

Diante do exposto, este Comando informa que todas as medidas legais foram adotadas, com abertura de apuração e afastamento do policial em lide das atividades operacionais.

A apuração deve ocorrer com a maior presteza possível, dentro do direito, para que a população entenda que o nosso poder é limitado somente à legalidade, e, com isso possa verdadeiramente a ter a Polícia como sua parceira no combate ao crime.

Endossamos ainda que, práticas criminosas de policiais, em abordagens ao cidadão, configura a falta de entendimento em cumprir a missão de zelar pelo respeito ao cidadão.

NILTON PAIXÃO SILVA SANTOS — Ten Cel PM

Comandante do BPRv