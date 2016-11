CoraÃ§Ã£o de Maria: Dois morrem em engavetamento de caminhÃµes, carro e carreta

Duas pessoas morreram em um acidente que envolveu dois caminhões, uma carreta e um carro, na BR-101, trecho de Coração de Maria, no Portal do Sertão, nesta quarta-feira (9).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), um caminhão em alta velocidade atingiu o carro de passeio, que ficou imprensado em uma carreta, que estava à frente. Os dois últimos carros estavam parados. No momento, o trânsito no local funcionava no sistema de “pare e siga”, devido a uma operação tapa-buracos na rodovia.

De acordo com o G1, o motorista do carro de passeio morreu no local do acidente, e o condutor do caminhão que atingiu os veículos morreu quando era levado para um hospital. Uma mulher, que sofreu ferimentos graves, foi encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. O estado de saúde dela não foi informado nesta quinta-feira (10). Por conta do acidente, houve congestionamento de mais de dez horas, e a rodovia foi interditada das 14h às 21h.