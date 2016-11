PRF inicia OperaÃ§Ã£o ProclamaÃ§Ã£o da RepÃºblica amanhÃ£ (11)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Proclamação da República às 00h00 desta sexta-feira (11) com reforço no policiamento em trechos estratégicos das rodovias federais que cortam o estado. Até às 24hda próxima terça-feira (15), a PRF intensificará suas ações no policiamento ostensivo preventivo em trechos com maior índice de acidentes. Com a expectativa de um pequeno aumento no fluxo de veículos, o Órgão realizará operações simultâneas para coibir infrações de trânsito em diversos pontos das rodovias federais.

A PRF registrou nos últimos anos quedas sucessivas no número de mortes e acidentes graves em rodovias federais do país. Apesar deste índice positivo, o saldo de aproximadamente seis mil mortes por ano em acidentes nas rodovias federais ainda é preocupante. Para conscientizar o motorista, o Órgão vai aproveitar o feriado prolongado para realizar campanhas educativas mostrando que uma conduta mais prudente do motorista vai refletir na redução de acidentes de trânsito.

Com o tema “Trânsito seguro é compromisso de todos”, a Operação contará com ações de educação para o trânsito buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro.

Em toda a Bahia, além do patrulhamento ostensivo, a PRF também promoverá ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Com destaque para a ação do Cinema Rodoviário que ocorrerá a partir das 16h da sexta-feira (11), na área de umposto de combustíveis no Paraguaçu, localizado na BR 116 Sul.

O planejamento da operação levou em consideração a análise da região neste período, como também as análises de dados estatísticos,com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes considerados graves, ou seja, acidentes fatais ou com vítimas feridas gravemente. Essas análises permitiram direcionar as ações de prevenção, fiscalização, socorro às vítimas de acidentes etc.

Antes de sair de casa para viajar durante o feriado, a PRF recomenda algumas medidas que aumentam a segurança no trajeto como providenciar a revisão do veículo (principalmente de limpadores, faróis, pneus, buzina e estepe), programar paradas em locais seguros e adequados, assegurar que os documentos dos passageiros e do veículo estejam em dia, usar cinto de segurança, evitar viajar à noite por causa da pouca visibilidade e da ocorrência de assaltos. A PRF também lembra que os motoristas não devem se esquecer de acender os faróis nas rodovias, mesmo durante o dia. Caso alguma situação de emergência ocorra, a PRF deve ser acionada pelo telefone 191.

No dia 1º deste mês, entrou em vigor a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Com isso, a Lei Seca sofreu alterações. A PRF alerta que “não haverá mais tolerância para a quantidade de álcool no organismo de quem dirige". Segundo a Polícia Rodoviária Federal, "qualquer traço etílico verificado é suficiente para o motorista pagar uma multa de R$ 2.934,70 9novo valor) , ter a carteira suspensa e ser impedido de seguir viagem”.

Como existe a possibilidade de congestinamento em períodos específicos, devido ao aumento no fluxo de carros nas estradas, o tráfego de caminhões bitrens, veículos com dimensões excedentes e caminhões-cegonhas será limitado nas rodovias federais de pista simples, na sexta-feira, no sábado (12) e na terça-feira. Na sexta e na terça, os veículos de grande porte não poderão transitar nessas rodovias entre as 16h e as 24h.

No sábado, a restrição vai das 6h às 12h. Nesses períodos, veículos de carga não poderão transitar, independentemente de estarem carregados ou não. O descumprimento dessa determinação é uma infração média que pode gerar multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira de Habilitação, além de o veículo ter de ficar estacionado até o fim do período de restrição.