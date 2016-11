Fase final da ediÃ§Ã£o 2016 dos festivais Vozes da Terra e Gospel serÃ¡ em abril

A edição 2016 do Festival Vozes da Terra e Festival Gospel está assegurada. Mas a fase final, quando se escolhe os vencedores nas várias categorias, não vai poder ser realizada este fim de ano, como previsto. O presidente da Fundação, Antonio Carlos Coelho, está anunciando que os dois festivais desta temporada vão ter as suas finais em abril do próximo ano.

O edital dos festivais está sendo cumprido à risca. Encerradas as inscrições, recentemente foram selecionadas, por júri especializado, as canções que vão fazer parte da etapa decisiva. O Vozes da Terra terá a sua fase conclusiva nos dias 6, 7 e 8 de abril, enquanto a do Festival de Música Gospel acontece um pouco mais adiante, dias 27, 28 e 29 do mesmo mês.

“Nós pedimos a compreensão de todos os músicos, produtores, interpretes e compositores envolvidos com esses festivais, bem como ao público, para a necessidade do adiamento. Consideramos que é mais responsável realizar a fase final no momento adequado, quando iremos dispor de mais recursos, do que organiza-la de maneira precária”, diz o presidente da Fundação. Antonio Carlos Coelho observa que uma das marcas desses eventos é a sua qualidade, do início até a festa de encerramento. “É o que temos de preservar”, afirma.

O Festival Vozes da Terra, que destaca a música popular brasileira, e o Festival de Música Gospel, no segmento das canções evangélicas, já são tradicionais em Feira de Santana. Seguramente os maiores em seus respectivos gêneros, no interior da Bahia. Realizados pela Prefeitura Municipal, através da Fundação Cultural Egberto Costa, esses eventos atraem grande público e colocam em disputa artistas novos e consagrados.