Aos 82 anos, morre o cantor e poeta Leonard Cohen

O cantor, compositor e escritor canadense Leonard Cohen morreu aos 82 anos, de acordo com informações de sua página oficial no Facebook.

A causa da morte ainda não foi revelada. Mais conhecido como autor de "Hallelujah" e influenciador de uma imensa geração de cantores-compositores, o artista havia lançado "You want it darker"em setembro deste ano.

"É com profunda dor que comunicamos que o lendário poeta, compositor e artista Leonard Cohen faleceu. Perdemos um dos mais reverenciados e prolíficos visionários da música", diz o comunicado.

Em entrevistas, afirmou que estava perto da morte e que sentia dores, sem revelar o que era. O funeral acontecerá em Los Angeles, de acordo com o comunicado, em data definida.

Embora tenha influenciado muitos músicos e ganhado muitas honras, incluindo a entrada no Hall da Fama do Rock and Roll e a Ordem do Canadá, Cohen raramente alcançou as paradas de sucesso com sua melancolia folk-rock.

Cohen fez sua reentrada na cena com “You want it darker”, coleção de oito canções (mais uma faixa orquestral, feita em cima da composição “Treaty”).

É o 14° álbum de uma carreira iniciada em 1967 com “Songs of Leonard Cohen” (quando ele já era um premiado poeta, bem passado dos 30 anos) e o terceiro de um surto tardio de criatividade (e de atividade nos palcos) que se seguiu à descoberta de que suas economias haviam sido dilapidadas pela ex-empresária.