Apostador leva sozinho R$ 29 milhÃµes no sorteio 1875 da Mega Sena

Um apostador levou sozinho o prêmio acumulado de R$ 29 milhões sorteados no concurso 1875 da Mega Sena, sorteado nesta quinta-feira (10/11) no Caminhão da Sorte, que está estacionado em Poços de Caldas (MG), no parque José Affonso Junqueira. A aposta vencedora foi feita em Aparecida de Goiânia (GO).

As dezenas sorteadas foram: 01-45-47-52-53-55.

Se o sortudo decidir aplicar o dinheiro na Poupança, o prêmio renderá por mês R$191 mil. Se ele preferir investir em bens, poderá adquirir cinco mansões a beira mar ou 15 franquias de marcas consolidadas no mercado.

A quina teve 45 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 51.595,30. Já a quadra teve 2.828 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$ 1.172,85.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860, de acordo a Caixa. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.