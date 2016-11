Falso dentista que atuava hÃ¡ 25 anos Ã© preso apÃ³s denÃºncia anÃ´nima na BA

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante exercendo ilegalmente a profissão de dentista em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira (10). Segundo informações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA), o suspeito atua de maneira ilegal há 25 anos, e realizava uma média de cinco atendimentos por dia para instalação de aparelho ortodôntico e prótese. Na terça-feira (8), um idoso de 68 anos foi preso em flagrante exercendo ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista em Itororó, região sul do estado.

A prisão ocorreu após denúncia anônima, em uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária. Os equipamentos encontrados no consultório foram apreendidos e encaminhado para delegacia. O homem foi levado para a delegacia, mas vai aguardar o processo em liberdade.

De acordo com Viviane Sarnento, presidente de fiscalização do CRO-BA, 83 prisões por exercício ilegal da profissão de dentista aconteceram nos últimos três anos e seis meses na Bahia. "O CRO-BA alerta o risco para a saúde de ser atendido por uma pessoa que não é profissional e pode contrair doenças como vírus, Aids e hepatite", disse.

Caso em Piripá - Na tarde de quarta-feira (9), o CRO-BA em parceria com a Polícia Militar, prendeu em flagrante, mais um homem que exercia ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista. O caso foi na cidade de Piripá, também no sudoeste da Bahia. O homem assim como o falso dentista preso em Itororó, exercia a função há mais de 40 anos, e atendia em média de 5 a 8 pacientes por dia.

Os fiscais do CRO-BA acharam flagrante de moldagem de prótese, porém foram encontrados no lixo vários dentes recém-extraídos. O autor foi conduzido para delegacia e vai responder pelo exercício ilegal da profissão de odontologia. Caso condenado, ele pode pegar de seis meses a dois anos de prisão.