Centrais sindicais fecham trÃ¢nsito nas rodovias baianas

O Dia Nacional de Greve também refletiu na vida dos motoristas que precisam trafegar pelas rodovias baianas na manhã desta sexta-feira (11). Vários trechos foram interditados. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária, a via com maior número de manifestantes é a BA-535, conhecida como Via Parafuso.

Lá, cerca de 50 pessoas da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Sindiquímica fecharam a rodovia, por volta das 5h, nos dois sentidos na altura do KM 14, em frente ao supermercado Atacadão. Eles usaram galhos de árvores e objetos na pista.

Também há bloqueio na BA-512, no acesso à BA-093, nas proximidades da Cofic. Neste ponto, o protesto começou por volta das 5h30. Equipes da polícia rodoviária estão nos locais acompanhando os protestos.

O trânsito também foi bloqueado na BR-324, sentido Feira de Santana, O protesto foi iniciado por volta das 4h30, no KM 609. O mesmo acontece na BR-101, no KM 12, trecho de Cruz das Almas, e na BR-116, no KM 357, em Serrinha. O ato faz parte de uma greve geral de várias categorias, em protesto contra a PEC 55, antiga 241.