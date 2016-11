OposiÃ§Ã£o quer JosÃ© Ronaldo na UPB, mas nÃ£o descarta alianÃ§a com PSD ou PP

Oposicionistas do governador Rui Costa (PT) tentam articular uma candidatura à União dos Municípios da Bahia (UPB) do prefeito reeleito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM). O democrata, entretanto, ainda não confirmou se aceita ou não participar do pleito para suceder a prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria.

Segundo informações de bastidores, a expectativa da oposição é conseguir emplacar como candidato um prefeito reeleito de uma cidade-polo baiana, por isso a escolha de José Ronaldo. Caso o democrata não aceite participar do pleito, outras alternativas estão em análise, incluindo o apoio a um nome do PSD ou do PP, as legendas que obtiveram maior número de prefeitura nas eleições de outubro.

No PSD, até o momento, o prefeito reeleito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, se apresentou como um nome para participar do pleito. Ribeiro, todavia, seria o candidato oficial do governador Rui Costa, o que tornaria complicado para angariar apoio de oposicionistas. A perspectiva é que nos próximos dias o desenho do embate da UPB esteja com o cenário mais definido.