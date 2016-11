Bloqueio em pista causa trÃªs acidentes na BR-324

Três acidentes ocorreram na madrugada desta sexta-feira (11) na BR-324, no trecho entre o Tamina Park e o Posto Aratu, por conta de um bloqueio na pista, relacionado aos protestos da paralisação geral nacional. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três veículos capotaram entre 4h30 e 4h50, após derrapar na pista por conta da quantidade de terra acumulada no local para interditar a pista. De acordo com a PRF, não houve feridos graves ou danos materiais sérios. A terra já foi removida do local.