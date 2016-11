Guarda civil é preso por suspeita de envolvimento na morte de cinco rapazes em SP

Um guarda civil metropolitano foi preso preventivamente por suspeita de envolvimento na morte de cinco rapazes em São Paulo. O guarda confessou ter criado perfis falsos, passando-se por garotas, com a intenção de atrair as vítimas para a emboscada.

O advogado Ariel de Castro Alves, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe), o suspeito negou participação no assassinato, apesar da confissão. Há outros guardas sendo investigados. "É importante que as investigações estão avançando e já temos uma primeira resposta à sociedade e às famílias", declarou. O cinco jovens saíram de carro no dia 21 de outubro para encontrar garotas em uma festa em Ribeirão Pires e desapareceram desde então. Seus corpos foram encontrados no último domingo (6), em um matagal de Mogi das Cruzes.