Ministério da Saúde adverte que chikungunya deve ser o pior problema do verão

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou ontem (10) que técnicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) avaliaram que a chikungunya será o maior problema a ser enfrentado no verão do Brasil. Barros disse que concorda com o fato: "Achamos de fato que este ano o número de casos de chikungunya será mais intenso", disse.

Uma das principais preocupações do Ministério é com o impacto econômico, tendo em vista que a doença pode ser incapacitante temporariamente. O Ministério se prepara para lançar uma campanha de prevenção do Aedes aegypti, que deve ter um tom diferente das campanhas anteriores. De acordo com o Estado, agora o Ministério focará em mostrar o impacto que a picada do mosquito pode trazer para a família. Além da campanha, o governo deve divulgar novos protocolos para diagnóstico e tratamento de zika, dengue e chikungunya.