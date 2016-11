Escolas Sesc abrem vagas para educação infantil e ensino fundamental

O Sesc abre, a partir de 16 de novembro, o processo seletivo para preenchimento de vagas nas suas escolas em 10 cidades baianas: Salvador (Escola Sesc Zilda Arns, em Nazaré), Barreiras, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Alagoinhas, Jacobina e Porto Seguro.

As três últimas da lista receberão as novas escolas Sesc, a serem inauguradas no início de 2017, logo, estas cidades oferecem o maior número de vagas. Somente em Jacobina e Porto Seguro, o período de inscrição será de 22 a 25/11, das 8h às 17h. Nos demais municípios ocorre de 16 a 19/11.

Todo o processo é regido pelos editais publicados no site www.sescbahia.com.br , dirigidos à educação infantil e ao ensino fundamental. As inscrições são presenciais e as vagas limitadas são destinadas, prioritariamente, aos filhos dos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Os interessados devem se dirigir às unidades portando os seguintes documentos: Pai/Mãe ou Responsável - Carteira Social Sesc (atualizada), RG, CPF e comprovantes de renda familiar bruta e de residência; Filho(a) - certidão de nascimento ou RG. No caso de Alagoinhas, Jacobina e Porto Seguro, as inscrições serão feitas em postos instalados nos sindicatos patronais do comércio filiados nessas cidades. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 28/11 e a efetivação da matrícula no período de 29/11 a 2/12.

A Rede de Escolas Sesc, cujo início do ano letivo está previsto para a primeira quinzena de fevereiro próximo, atende à Educação Infantil, para crianças de 3 a 5 anos (“gratuita”, de 3 a 5 anos, conforme critérios estabelecidos no edital) e ao Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), nos turnos matutino e vespertino.

A proposta pedagógica é centrada no Sociointeracionismo. As atividades são articuladas com conteúdos de matemática, língua portuguesa, ciências físicas, biológicas e sociais, e arte & movimento.

O Sesc ainda oferece orientação de saúde bucal, acompanhamento nutricional com cardápio balanceado, fardamento e todo material pedagógico utilizado na escola, cabendo ao aluno apenas o de uso individual. Todas as Unidades possuem salas de aula com mobiliário adequado, amplo parque infantil, sala multiuso, sala de inclusão digital, espaço coberto de recreação, biblioteca e brinquedoteca.