Gasolina volta a subir nesta semana, diz ANP

Após a Petrobras anunciar a redução do preço da gasolina na última terça-feira (8), ontem (11), a Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou que o preço médio da combustível foi superior ao previsto e alcançou a marca de R$ 3,681 o litro. Trata-se da segunda semana consecutiva de alta.

O preço desta semana ficou também acima das médias anteriores ao primeiro anúncio de redução de preços nas refinarias, no dia 14 de outubro.

A alta dos preços está associada, segundo os donos de postos de combustível, ao aumento do valor do álcool anidro, que integra 27% da composição da gasolina. De acordo com os dados da ANP, o preço médio do etanol tem seguido uma escalada de alta desde setembro. Nesta semana, o preço médio do litro de etanol ficou em R$ 2,814 ante R$ 2,8 na semana anterior.

Na última semana de setembro, estava em R$ 2,554. O preço do diesel teve queda nesta semana, alcançando o valor de R$ 3,005. Os preços da gasolina, do etanol e do diesel são monitorados semanalmente pela ANP em todo o país.

De acordo com informações da Petrobras, se a redução anunciada na última terça-feira for intergalmente repassado nas bombas ao consumidor final, o preço do diesel pode cair 6,6%, ou cerca de R$ 0,20 por litro. Já o efeito sobre os preços da gasolina seria de queda de 1,3% ou R$ 0,05 por litro.

Essa queda de preço para o consumidor final, porém, não é direta e "dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de petróleo, especialmente distribuidoras e postos de combustíveis", esclareceu a multinacional.

A empresa afirmou que, pela nova política de preços adotada pela empresa, os preços dos combustíveis nas refinarias serão revisados "pelo menos uma vez por mês".