Juiz Jayme de Oliveira é eleito novo presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros

O juiz Jayme de Oliveira foi eleito presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) – a maior associação de juízes do mundo. O final do processo eleitoral da associação aconteceu nesta sexta-feira (11). Jayme lidera a chapa “AMB Forte, Independente e Representativa”, que comandará a entidade no triênio 2017-2019. A chapa obteve 49,52% dos votos válidos, nas três modalidades de votação: carta, internet e pessoalmente. Ao todo, 11.182 juízes e desembargadores filiados participaram da eleição da entidade, o que representa um aumento de mais de mil e quinhentos votos em relação ao pleito anterior (9.483). A chapa 3 “AMB de Magistrado para Magistrado”, liderada por Gervásio Santos, obteve 46,67% (5.219) dos votos e a chapa 2 “Magistratura Independente”, presidida por Michel Curi, ficou com 2,9% (324). Os votos brancos representaram 0,53% (59) e os nulos, 0,38% (43). A AMB utilizou o sistema eletrônico de votação cedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). AMB representa 14.251 juízes em todo país. A posse da nova diretoria eleita está marcada para o dia 15 de dezembro, em Brasília. Para conhecer o perfil, as propostas e a composição da chapa vencedora clique aqui.