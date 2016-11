Eliminatórias da Copa dos Bairros começam neste domingo

Dezesseis jogos darão prosseguimento, neste domingo, à XV Copa dos Bairros. A partir desta fase, as partidas serão eliminatórias. O fato de as partidas serem decisivas, diz o diretor do Departamento de Esportes, Emerson Brito, as tornarão ainda mais competitivas. “Teremos, sem dúvidas, bons jogos porque nenhuma das equipes vai amolecer”, diz o diretor. Os vencedores passarão às oitavas.

A única vantagem a partir desta fase é o mando de campo, que beneficia a equipe de melhor campanha. Caso a partida termine empatada, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. Clássicos do futebol amador de Feira de Santana acontecerão, como Inter do Papagaio e Senegal e Baraúnas e Nova Esperança.

Os jogos serão realizados no Viveiros, Papagaio, CSU, Baraúnas, Vila Olímpica, Baixada, Beira Rio, Campo do Jaime e na Estação Nova.

JOGOS COPA DOS BAIRROS

Bola pra Frente x Barcelona

Bahia de Santos x Caseb

Vitoria do Papagaio x Alicerce

Inter do Papagaio x Senegal

Cidade Nova x Panorama

Baraúnas x Nova Esperança

Ipiranga x Palmeiras

Novo Horizonte x Queimadinha

Renascer x Bahia do Centro

Arca de cristo x IFCF-Feira X

Cruzeiro x Fraternidade

Acorda pra Vencer x Restaurando Sonhos

Cruz Azul x Real Feira VI

Delsaaty x Spank

Estação x PGV

Coronel x Juventus Viveiros