Festa D'Ajuda fortalece turismo religioso no Recôncavo Baiano

A partir da meia-noite deste domingo (13), o desfile do Terno do Silêncio abre a programação de uma das manifestações populares mais antigas da Bahia. A Festa de Nossa Senhora D’Ajuda, no município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, entretém moradores e visitantes da cidade, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

No mesmo dia, às 10h, ocorre a lavagem do adro da Capela de Nossa Senhora D'Ajuda, com baianas tipicamente trajadas. Tríduos, missas e procissão também fazem parte da programação da festa, que acontece em homenagem à padroeira da primeira capela construída na cidade. Além dos atos religiosos, ainda há desfile de fantasias, charangas e samba de roda.

A Festa de Nossa Senhora D’Ajuda segue até o dia 22 e tem o ponto alto no dia 19, quando acontece a missa festiva, às 19h30, seguida de procissão, com a imagem de Nossa Senhora D’Ajuda pelo centro histórico de Cachoeira, e no dia 20, com a saída do Terno da Alvorada, às 5h.

Os dois dias levam às ruas cerca de 10 mil pessoas. Além dos tradicionais pierrôs e cabeçorras, os mandus estão entre as figuras mais aguardadas do desfile, com uma vestimenta formada por um cabo de vassoura atravessado nas costas, um paletó velho, um lençol amarrado da cintura à cabeça, além de anáguas e uma peneira. Não faltam fantasias mais atuais, a depender da imaginação e irreverência de quem sai às ruas.