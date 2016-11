Bahia registra déficit de R$ 65 milhões no primeiro semestre do ano

A Bahia registrou déficit de R$ 65 milhões durante o primeiro semestre deste ano. Segundo levantamento do G1, dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), do Ministério da Fazenda, indicam que o valor é muito superior ao mesmo período do ano passado, quando o estado tinha superávit primário de R$ 1 bilhão.

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) estima um orçamento de R$ 42,6 bilhões. Apesar da dificuldade para manter as contas em dia, o governador Rui Costa garante o pagamento de 13º para os servidores públicos.