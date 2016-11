Prefeitura convoca 59 aprovados do concurso de 2012

59 aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal de Feira de Santrana, foram convocados neste sábado (12), através do Diário Oficial do Município (DOM);

Os cargos que serão ocupados são: agente de trânsito (10), arquiteto (2), assistente social (3), auditor fiscal (3), contador (6), engenheiro civil (1), especialista em educação (7), intérprete de libras (1), fiscal de serviços públicos (8), secretário escolar (14), médico (1) e professor (3).