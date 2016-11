Brasileiros ilegais nos EUA pensam em deixar o país antes de Trump chegar à presidência

Brasileiros que estão de forma irregular nos Estados Unidos estão preocupados com a eleição do empresário Donald Trump à presidência do país. O bilionário ganhou a eleição com um discurso forte contra a presença dos imigrantes e prometeu deportar todos.

De acordo com o jornal O Globo, aumentou a procura por advogados, instituições e meios de comunicação voltados às comunidades e algumas pessoas já cogitam voltar ao Brasil de forma voluntária, antes mesmo de Trump chegar ao poder. “Meu telefone não para de tocar. Tem muita gente dizendo que não está conseguindo dormir, que está pensando em largar tudo e voltar para o Brasil”, afirmou Flavia Martins, advogada especializada em questões migratórias em Newark (Nova Jersey).

“As decisões com a cabeça quente podem ter muitas consequências: voltar para o país como ilegal faz com que a pessoa fique impedida por até dez anos de voltar aos EUA, além de tornar praticamente impossível conseguir o visto depois”, alertou. Lideranças locais têm pedido calma e orientam os grupos a viverem uma vida “reservada e discreta”. Uma das informações que circulam é de que os primeiros a serem deportados serão os imigrantes condenados ou que “representam perigo”. “Isso deveria valer sempre, mas agora as pessoas vão tomar mais cuidado.

Já vi brasileiro sendo chamado pela polícia por, no fim de semana, fazer churrasco na varanda com bebida, música alta, o que chama a atenção da vizinhança. Temos que ver a tradição deles e saber como nos portar”, recomenda Solange Paizante, coordenadora da Mantena, instituição voltada para a ajuda ao imigrante brasileiro nos EUA. Mesmo assim, ela não recomenda que os brasileiros se isolem.