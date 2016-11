Vitória da Conquista registra sete assassinatos na noite de sexta

Sete pessoas foram mortas na noite desta sexta-feira (11) em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. De acordo com o Blog do Anderson, o primeiro homicídio ocorreu às 20h30, no bairro Jurema. Um jovem de 22 anos foi baleado três vezes por dois homens que estavam em um carro.

A vítima tentou correr, mas acabou morrendo em um campo de futebol. Outros dois homens foram baleados em uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro de Patagônia. Eles foram socorridos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde vieram a falecer.

Em outra região da cidade, agentes da Polícia Civil deflagraram uma ação para tentar impedir que um grupo executasse rivais e, na troca de tiros, teriam baleado quatro suspeitos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.