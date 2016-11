De novo nos acréscimos, Bahia escapa da derrota

Lição número um para o torcedor do Bahia: acreditar até o fim. Com mais um gol salvador nos acréscimos, o Bahia empatou com o Luverdense por 2x2 no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), na noite deste sábado (12). O tricolor caiu para o 4º lugar, mas abriu três de vantagem para o Náutico, 5º colocado, que perdeu do Avaí por 3x0, em Florianópolis. A duas rodadas do fim da Série B, o acesso pode vir já no próximo sábado (19), contra o Bragantino, na Fonte Nova. Para isso, é preciso o Bahia ganhar e o Náutico não vencer o Tupi, fora de casa.

Em campo, a primeira investida foi dos donos da casa. Cobrando falta, Jean Patrick colocou a redonda na área e assustou o goleiro Muriel. O Luverdense começou a partida fazendo pressão. O Bahia tentou reagir, mas não conseguiu levar perigo à meta adversária.

O Luverdense insistiu e conseguiu abrir o placar aos 33 minutos da etapa inicial. Rafael arrancou sem marcação e bateu forte na entrada da área. Muriel conseguiu fazer a defesa, mas deu rebote. Bem posicionado, Jean Patrick aproveitou e estufou a rede: 1x0.

Na frente, os donos da casa buscaram ampliar. Após investida pela esquerda, Sérgio Mota esbarrou na defesa tricolor. Atrás no marcador, o técnico Guto Ferreira não esperou o intervalo para desfazer o esquema tático com três volantes, surpresa da noite. Sacou Feijão e mandou Misael, ex-Luverdense, a campo.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Bahia se lançou ao ataque, mas não conseguiu assustar o adversário com as finalizações. A cabeçada do zagueiro Tiago ficou nas mãos do goleiro Diogo Silva.



O Bahia voltou melhor no segundo tempo e não demorou a assustar. Logo no primeiro minuto de jogo, Renê Júnior ficou cara a cara com o goleiro Diogo Silva, mas cabeceou fraco. O empate saiu no lance seguinte, aos três minutos. Misael serviu Edigar Junio, que chutou cruzado e deixou tudo igual no estádio Passo das Emas: 1x1.



Depois do empate, mais um motivo para a torcida tricolor comemorar. Autor do gol do Luverdense, Jean Patrick agrediu Hernane sem bola e foi expulso de campo. Em vantagem numérica e com postura bem diferente da apresentada no primeiro tempo, o Bahia quase marcou o segundo da mesma forma que fez o primeiro, com Edigar Junio chutando pela direita, só que dessa vez o atacante mandou pra fora.

Misael também tentou, mas chutou em cima do goleiro alviverde. O Bahia dominava as investidas, mas foi o Luverdense que conseguiu alterar o marcador outra vez, apesar de estar com um jogador a menos. Aos 29 minutos, Macena chutou pela esquerda, Muriel deu rebote para o meio da área, Diogo Sodré aproveitou e chutou forte: 2x1.



O resultado era um baque e tanto. Mas lembra do jogo Sampaio Corrêa? Pois o Bahia testou os corações tricolores de novo. Aos 49 minutos do 2º tempo, Moisés cruzou rasteiro e Edigar Junio, oportunista, completou de primeira para o gol, empatou em 2x2 e arrancou o pontinho precioso.