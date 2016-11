Bahia e demais estados conseguem vitória parcial no STF

A Bahia e mais 23 estados conseguiram uma liminar no STF, concedida pela ministra Rosa Weber, que bloqueou os valores das multas pagas pelas pessoas que legalizaram dinheiro que estava escondido no exterior.

O governo federal repartiu com os estados somente o valor do imposto, que era de 15%. Foram repartidos cerca de R$ 4 bilhões.

As multas foram também de 15%. Por isso, se a decisão final do STF for que o governo federal tem que dividir este dinheiro com os estados, a quantia recebida será praticamente a mesma.

Só com parcela do imposto, a Bahia recebeu R$ 359 milhões.

Se receber dinheiro também da multa, vai compensar com folga as perdas deste ano no Fundo de Participação dos Estados. A Secretaria da Fazenda alega perdas de receita de R$ 500 milhões em 2016 pela queda de receita dos impostos ao longo do ano.

Não existe um prazo para o STF tomar uma decisão final sobre as multas do programa de repatriação.