Desvio em trecho da Presidente Dutra será invertido a partir de amanhã (14)

O tráfego de veículos na avenida Presidente Dutra à altura da avenida João Durval vai sofrer nova alteração, a partir da manhã de segunda-feira, 14. Devido às obras da trincheira, a pista será desviada para o lado oposto (BR 324 – Centro). A transformação de parte da pista em mão e contramão corresponde um trecho de cerca de 160m. Enquanto isso, o outro lado da via (Centro – BR-324) será bloqueado a passagem de veículos.

O acesso à avenida Presidente Dutra de quem sai da João Durval, seguindo à direita no sentido centro não sofrerá alteração. Os motoristas também não vão ter dificuldades de acesso ao bairro Tomba, uma vez que, estará liberado o trânsito na Presidente Dutra sentido João Durval.

Contudo, o mesmo não ocorrerá de quem vem do Tomba sentindo centro. A avenida João Durval será bloqueada desde o cruzamento da rua D. Pedro I até a Presidente Dutra para a execução das obras de drenagem.

De acordo com o secretário municipal de Gestão e Convênios, Ozeny Moraes, o trabalho está sendo executado em etapas. “Em nenhum momento a Presidente Dutra será interditada nos dois sentidos. Nem agora com as obras de construção da parede de diafragma e nem quando for construída a laje”, afirma.

Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) estarão no local para orientar motoristas e pedestres. “Toda ação está sendo cuidadosamente trabalhada para causar o menor transtorno possível aos moradores, comerciantes e a quem transita no entorno das obras”, pontuou.