Hillary culpa diretor do FBI por derrota contra Trump, diz NYT

Hillary Clinton se posicionou de forma mais enfática sobre o resultado final das eleições norte-americanas neste sábado e culpou o diretor do FBI, James B. Comey, pela reviravolta nas eleições. A democrata teria feito essa afirmação em uma conferência com doadores, segundo o jornal New York Times.

Clinton aparecia nas vésperas da eleição com vantagem em praticamente todas as pesquisas ante o republicano Donald Trump, cuja vitória surpreendeu o mercado. Na avaliação dela, a decisão do diretor de enviar uma carta ao Congresso pouco mais de 10 dias antes das eleições a prejudicou na reta final. "Há muitas razões pelas quais uma eleição como esta não foi muito bem sucedida", teria falado Clinton, de acordo com um doador que participou da conferência. Mas ela teria acrescentado que "a carta de Comey acabou levantando dúvidas sem fundamentos e que impediram o impulso da campanha".