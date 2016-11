Servidores do TJ se aposentam com ganhos acima de R$ 20 mil

Enquanto o valor médio benefício de um aposentado baiano, segundo a Previdência Social é de R$ 1.069, a servidora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Aíra Mota Alves, 51 anos, se aposentou há 14 dias com direito a um benefício mensal de R$ 27.891,42, fruto do salário básico (R$ 5.052,95) e de gratificações incorporadas (R$ 22.838,47).

O valor que daria para pagar, pelo menos, 26 aposentadorias pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aíra não era uma magistrada, que se aposentou no topo da carreira. Seu último cargo foi o de atendente de recepção na 3ª Vara do Sistema de Juizados Especiais Criminais. A mesma função que no setor privado, segundo Mapa de Carreiras do site Vagas.com, não alcançaria mais de R$ 1.052.

Casos como o de Aíra, não são isolados. Entre 1º de setembro e 1º de novembro deste ano, o TJ-BA concedeu 52 aposentadorias voluntárias para servidores das comarcas de Salvador e de outros 31 municípios cujos valores integrais variam de R$ 5.174,09 a R$ 27.891,42. Entre os cargos de servidores aposentados com estas remunerações, além de atendente de recepção, estão os de nível médio, digitador, escrevente e técnico em saúde. Somados, os valores chegam a R$ 669.889,27. O levantamento foi feito a partir das publicações no Diário da Justiça Eletrônico, do Tribunal de Justiça da Bahia.

O Correio procurou a servidora para comentar a repercussão em torno da sua aposentadoria – que tem o valor mais alto das 52 superaposentadorias– mas ela não foi encontrada. Tentamos, há uma semana, falar com ela por telefone, e-mail, WhatsApp, Facebook e pessoalmente, sem sucesso. Há 32 anos, ela foi contratada pelo Tribunal, aprovada em concurso para ser atendente de recepção.

Depois, ela foi assessora direta de desembargadores, trabalhou como secretária do presidente Gilberto Caribé, e chegou até a ser cedida para a Corregedoria Geral de Justiça, em 2012. Nos últimos três anos, esteve distante dos corredores do Tribunal. Virou recepcionista da 3ª Vara do Sistema de Juizados Especiais Criminal, em Itapuã. “Ela chegou aqui há três ou quatro anos e pediu aposentadoria porque, como muitos outros colegas, já tinha atingido o tempo de contribuição”, limitou-se a dizer um colega da servidora, identificado apenas como Rogério, na recepção da 3ª Vara.

A rigor, ela não ia até o local pelo menos desde 1º de junho, quando ganhou uma licença-prêmio de 153 dias, encerrada no dia 31 de outubro, véspera da data em que o pedido de aposentadoria voluntária feito pela servidora foi aceito pela presidente do Tribunal, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago.

Aíra cursou Direito e, em junho deste ano, foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia. Na página da servidora no Facebook, ela registrou ter estudado na Faculdade Unyahna e na Unijorge. Outra atividade paralela de Aíra aos anos dedicados ao TJ foi o comércio. Ela aparece como sócia de duas lojas: a Kami-Kari, um comércio de brinquedos em Stella Maris, e a Lolly Bob, uma loja de roupas infantis no Shopping Paralela. A primeira loja não pertence mais a Aíra há pelo menos quatro anos, mas a segunda costuma contar com a presença da agora ex-recepcionista, às tardes.

A explicação do professor de Direito Previdenciário da Faculdade Ruy Barbosa Eduardo Hassan para que o salário, e consequentemente o valor da aposentadoria, de Aíra sejam tão altos são as diferentes leis de remuneração entre municípios, estados e União quanto aos seus servidores. “O que é levado em conta na hora do cálculo da aposentadoria é o salário total que ela recebia e de quanto era descontado em contribuição previdenciária”.

Apesar da validade legal da aposentadoria, o presidente do Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), Roberto de Carvalho, reforça que os altos rendimentos do TJ estão bem distantes da realidade. “Os atuais 33 milhões de aposentados e pensionistas do INSS no país ganham um benefício médio de R$ 1,2 mil. Quando falamos das demais categoriais, como servidores públicos e magistrados, não há dúvidas que os salários e benefícios estão acima do que é praticado no mundo”.