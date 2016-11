Gagliasso e Giovanna prestam queixa na delegacia por mensagens racistas contra Titi

O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestaram queixa por racismo na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática no Rio de Janeiro por causa de mensagens ofensivas direcionadas à filha adotiva, Titi, segundo o colunista do jornal O Globo Ancelmo Gois.

A denúncia foi motivada por comentário deixado por um seguidor em selfie postada por Giovanna no Instagram. "Vcs tinham que adotar uma menina de olhos azuis isso sim iria combinar e não aquela pretinha parece uma macaquinha #lugardepretoénaafrica!!!”, escreveu a pessoa ainda não identificada.

O perfil falso também publicou mensagens ofensivas contra a cantora Gaby Amarantos na mesma rede social e foi apagado.

Titi, de 2 anos, foi adotada pelo casal após viagem de Giovanna ao Malauí para gravar quadro para o programa Domingão do Faustão, no começo do ano.