Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 5,8 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.876 da Mega-Sena e o prêmio está acumulado. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (12) em Poços de Caldas (MG).

As dezenas sorteadas foram: 07 - 18 - 39 - 41 - 44 - 51.

A quina teve 23 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 62.070,94. Outras 2.308 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 883,65 cada uma.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na próxima quarta-feira (16), é de R$ 5,8 milhões.

Este foi o o último concurso da série especial "Mega Semana da República" – os dois primeiros foram na terça (8) e na quinta (10).

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.