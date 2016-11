Cabeleireiro é morto a tiros em salão enquanto atendia clientes em Salvador

Um cabeleireiro foi assassinado a tiros na noite de sábado (12) dentro do salão onde trabalhava na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30.

Dois homens armados entraram com metralhadoras no estabelecimento, localizado no primeiro andar de um prédio, e foram em direção à vítima, Valdir Macário, de 45 anos. O cabeleireiro atendia clientes no momento do crime. Nenhuma outra pessoa ficou ferida, segundo a polícia.

Após os disparos, os criminosos fugiram sem levar nada do local. Dois outros suspeitos aguardavam do lado de fora em um carro.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a movimentação dos criminosos, e as imagens poderão ajudar a identificar os suspeitos, conforme a polícia. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do homicídio.

Valdir era cabeleireiro especializado em cabelos crespos. Amigos utilizaram as redes sociais para prestar homenagens à vítima.

"Ainda não consigo acreditar com o que aconteceu com você. Quero mostrar todos os meus sentimentos através dessa mensagem a toda sua família, pelo fato ocorrido. Logo você meu amigo um pessoa tão alegre, inteligente, excelente profissional que sempre ajudou a todos quando precisavam de você de todas as maneiras. Que mundo é esse meu Deus, minha ficha ainda não caiu", publicou um internauta.

O enterro está previsto para ocorrer às 16h deste domingo (13), no cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).