Seis pessoas são baleadas em Feira;; dois homicídios são registrados

Na madrugada deste domingo (13), quatro pessoas, foram baleadas em um bar no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana.

Iago Lima Souza, 21 anos, Pablo Rios da Silva, 17 anos, Jucilene Soares de Souza, 34 anos, baleada na perna direita, e Luís Felipe Carvalho da Silva, 19 anos, estavam bebendo quando três homens chegaram em um carro e efetuaram os disparos. Eles foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Não há informações sobre o estado de saúde das vitimas.

Homicídios – Na noite de ontem, o adolescente Fábio Gabriel Rosa da Silva, 16 anos, foi assassinado com dez tiros no bairro Rua Nova. Não há informações sobre o motivo e a autoria do crime.

No distrito de São José, por volta das 22h40, a polícia encontrou o corpo de Lourival de Sá Ferreira, 50 anos, em um campo de futebol no Km 13, estrada que dá acesso ao distrito Maria Quitéria. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por necropsia.