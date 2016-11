Copa Governador: fora de casa, Conquista bate o Jacobina e leva vantagem na final

O Vitória da Conquista conseguiu um grande resultado diante do Jacobina na briga pelo título da Copa Governador do Estado da Bahia. Na tarde deste domingo (13), em pleno estádio José Rocha, em Jacobina, o Bode se impôs em campo e venceu a equipe da casa por 2 a 0, no primeiro jogo da final da competição estadual.

Os gols da equipe treinada por Eduardo Bahia foram anotados por Carlos Magno e Dionísio. As duas equipes voltam a se encontrar para decidir a competição estadual no próximo domingo (20), às 16h, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Como tem melhor campanha na competição, o alviverde pode até perder pelo mesmo placar, que mesmo assim leva a taça.