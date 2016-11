Após frase polêmica, Faustão se explica e debate violência contra mulher

Depois de dizer que "tem mulher que gosta de homem que dá porrada", o apresentador Faustão usou seu programa neste domingo (13) para explicar a frase, que foi bastante criticada ao longo da semana.

"Quando eu disse sobre a 'questão da porrada' não é nada disso que muita gente, muita gente, não, algumas pessoas entenderam. Elas (bailarinas do 'Domingão), inclusive, entenderam, porque são meninas que fazem faculdade. Às vezes, você fala para uma amiga 'não se mete com esse cara porque ele é galinha ou ele é porco, é pão duro ou é bebum', aí o que acontece, a mulher não ouve o amigo ou a amiga, ela insiste porque ela acha que vai recuperar, e foi isso que falamos aqui", se justificou Faustão.

Ele também discutiu o assunto com Marília Mendonça, que participou do programa de hoje. "A violência doméstica é crime. A gente fala sobre isso há muito tempo, há mais de 20 anos. Agora, também é aquilo, se você está com relacionamento sério, o cara é grosso, te trata mal, não vale a pena também (continuar)", concluiu.

A frase de Faustão repercutiu negativamente nas redes sociais. Ele perguntou à plateia se "homem que dança" tinha vantagem com as mulheres. Ao receber uma resposta positiva, continuou. "Tem mulher que gosta de homem bêbado, que gosta de homem que dá porrada, ela diz 'vou recuperá-lo'. Ah, então vai ser enfermeira, p ...", disse ele, deixando escapar um palavrão. Depois, ele amenizou. "Mas tem mulher que gosta de homem que sabe dançar, que puxa a cadeira".

"Senhor Fausto Silva não 'existe mulher que gosta de apanhar', tem mulheres sim, aprisionadas em histórias de muita dor", criticou um internauta. "Estava vendo o Faustão e ele me solta um 'tem mulher que gosta de bêbado, de homem que dá porrada'. Meu deus, que nojo", repudiou outro.

A repercussão chegou a ONGs como a Rede Mulher e Mídia, coletivo de entidades em defesa da mulher. Uma carta foi encaminhada para a Globo pedindo direito de resposta.