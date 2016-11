Conceição da Feira ganha Centro Logístico

Um consórcio formado pelas empresas baianas Andrade Mendonça, FCK Construções e Incorporações e Gráfico Incorporadora vai investir nos próximos anos cerca de R$ 500 milhões na construção de um polo empresarial no município de Conceição da Feira, a 130 km de Salvador.

Batizado de Centro de Logística e Multiúso 101 (CLM 101), o empreendimento vai ocupar uma área de 1,39 milhão de metros quadrados, ás margens da BR-101, vizinho à Ferrovia Centro-Atlântica e integrado às BR-116 e BR-324.

Contará com infraestrutura completa (saneamento, rede de fibra ótica, vias de acesso e energia) e lotes e galpões que irão atender a diversos setores da economia, como o segmento de logística, indústrias e empresas atacadistas e comerciais. Terá ainda áreas para armazenagem e distribuição, posto de combustível e de serviços. De acordo com o plano urbanístico e arquitetônico do CLM 101, 80% do terreno será dividido em glebas para a implantação dos negócios.

Os 20% restantes serão de áreas comuns para vias e praças. “Vive-se um novo momento no Brasil. E a iniciativa privada tem que fazer a hora. Não pode ficar esperando acontecer. Iniciativas como o CLM 101 desoneram o estado de investimentos em infraestrutura e impulsionam a economia, gerando emprego e renda”, afirma o presidente da Andrade Mendonça, Antônio Andrade Jr.