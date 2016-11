Seguidores do Candomblé e da Umbanda são os mais discriminados, aponta Disque 100

Os seguidores do Candomblé e da Umbanda são aqueles que mais sofrem discriminação religiosa. Os dados são da Secretaria de Direitos Humanos, via Disque 100, de acordo com o colunista Lauro Jardim, em O Globo. Entre janeiro e outubro, foram registradas 66 denúncias de discriminação por candomblecistas e 65 por umbandistas.

Espíritas vêm em seguida, com 27 denúncias, empatados com os evangélicos. Os católicos são os que menos sofrem discrimação: em dez meses foram registradas apenas nove denúncias. De acordo com a publicação, os registros de denúncias sobre intolerância religiosa nesse ano já superaram as ocorrências de 2015, quando foram denunciados 252 casos. Em dez meses, o número já chegou a 300.