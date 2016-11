Marinha prorroga inscriÃ§Ã£o em concurso com salÃ¡rios de R$ 8 mil

Foram prorrogadas até o dia 2 de dezembro as inscrições de candidatos, com nível superior, maiores de 18 e menores de 45 anos de idade e de ambos os sexos para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) como Oficial da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2). A taxa de inscrição é de R$55.

O objetivo é preencher as vagas em unidades da Marinha do Brasil situadas em Salvador nas habilitações: Ginecologia e Obstetrícia (1), Enfermagem (5), Fisioterapia (3), Psicologia (1), Administração (1), Cirurgião-Dentista (1), Ciências Contábeis (1), Engenharia Elétrica (1), Engenharia Civil (1), Engenharia Mecânica (1) e Engenharia de Produção (1).

Os rendimentos brutos iniciais são de cerca de R$8 mil e, além dos vencimentos, os militares contam com diversos benefícios, tais como assistência médico-hospitalar, odontológica, plano de carreira, instalações sociorrecreativas, ajuda para aquisição de uniformes, alimentação no local de trabalho, entre outros.

Os candidatos farão uma prova com 50 questões objetivas divididas em Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25). Para os médicos, serão 25 questões de Português e 25 de Conhecimentos Profissionais. A bibliografia está indicada no Aviso de Convocação.

Após essa etapa, ainda haverá Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Prova de Títulos, Verificação Documental, Designação à Incorporação e Incorporação. A data da Prova Escrita Objetiva também foi prorrogada para o dia 5 de fevereiro. Todas as informações necessárias estão publicadas nos Avisos de Convocação nº04 e nº05/2016, publicados no Diário Oficial da União e no site.