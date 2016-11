Grupo explode cofre e destrÃ³i parte de posto de gasolina na BR 116

O cofre de um posto de combustível foi explodido na madrugada desta segunda-feira (14), na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 2h. Apenas dois vigilantes estavam no local. Ainda segundo a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CipeSudoeste), quatro homens armados chegaram em carro escuro e colocaram explosivos no local onde fica o cofre.

Após a explosão, o local onde o cofreestava ficou destruído e produtos que estavam no posto foram danificados.

Os vidros das janelas estilhaçaram e, com o impacto, uma parte do cofre foi jogada a cerca de 20 metros de distância da loja de conveniência.

Ainda conforme a polícia, eles ainda vão analisar as imagens das câmeras de segurança do local para tentar identificar os criminosos. Equipes da Cipe/Sudoeste e os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local.