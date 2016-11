Trabalhadores devem poupar o 13Âº nas compras de Natal, diz SPC

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas (CNDL) divulgaram, nesta segunda-feira (14), que cerca de metade dos trabalhadores brasileiros (52,9%) pretende usar todo ou parte de seu 13º salário para financiar presentes de Natal e compras de final de ano.

O resultado da pesquisa constatou uma redução em relação ao mesmo período do ano passado, quando 59% dos entrevistados informaram que queriam gastar os recursos no fim de ano. Neste ano, 27% das pessoas disseram que vão usar o 13º salário em compras e outros 20% não souberam responder. A pesquisa ouviu 1.632 pessoas em todas as capitais brasileiras

Além da redução do número de pessoas que pretende gastar o 13º com compras de fim de ano, a pesquisa revelou outras mudanças de comportamento em comparação ao ano passado. Mais pessoas pretendem usar os recursos para pagar dívidas e menos trabalhadores querem usar o dinheiro para viajar.