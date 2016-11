LeÃ£o Lobo revela que sofreu estupro coletivo

O apresentador da emissora SBT Leão Lobo revelou no último domingo (13) ter sido vítima de um estupro coletivo quando tinha 16 anos. Durante uma participação no programa "Eliana", também da emissora, o jornalista contou, emocionado, que, foi ameaçado com garrafas de vidro e virado de cabeça para baixo.

"Eu estava na praia, vi um rapaz bonito, voltei, ele puxou conversa comigo e me levou para um lugar na praia. Eu fui e quando cheguei no local tinham vários outros homens. Eles trancaram a porta do prédio, abriram a geladeira e só tinham garrafas de vidro. Me usaram da pior forma possível. Me amarraram e me penduraram de ponta-cabeça. Foi uma coisa horrorosa, aterrorizante que eu passei", revelou Leão durante o programa.

Na ocasião, Lobo aproveitou também para aconselhar todas as vítimas de abuso sexual a denunciaros os agressores e a nunca se sentirem culpadas pela violência.